Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытанийИжевскИнфо.РУ 02:26

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия . Ранее этот корабль летал к МКС с манекеном Рипли, после возвращения со станции он успешно приводнился.
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«Роскосмос» выразил готовность помочь Маску в расследовании ЧП с Dragon-2

Российская газета05:50

NASA подтверждает ЧП во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида

Эхо Москвывчера в 20:03

«Роскосмос» выразил готовность помочь Маску в расследовании ЧП с Dragon-2

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«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

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США придется отложить пилотируемый запуск Dragon-2, считает Виноградов

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На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Обновлено в 06:47
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

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Обновлено в 07:19
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Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
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Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
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Выручка Huawei выросла в первом квартале почти на 40%

Huawei увеличил выручку в первом квартале 2019 года на 39% в годовом эквиваленте, до $26,8 млрд.
Обновлено в 07:17
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
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Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Экономика

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Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга.
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Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
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Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

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В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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