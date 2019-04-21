Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запуск пилотируемого корабля Dragon-2 решили отложить из-за аварии на испытаниях

Взгляд.ру04:55

Источник: запуск первого Dragon-2 с экипажем на МКС отложат из-за аварии

РИА Новости04:52

СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

ТАССвчера в 20:12

SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

РБКвчера в 23:57

СМИ сообщили о неполадках при испытании двигателей корабля Crew Dragon

RT на русскомвчера в 21:41

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Известиявчера в 21:15

SpaceX сообщила о неполадках при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

Обновлено в 01:00
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке

Обновлено в 04:05
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Политика

Femen провели акцию на участке Зеленского

Участница движения Femen провела акцию перед избирательным участком кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:56
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном

Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено вчера в 11:21
Единоборства

Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»

Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Корабли российского ВМФ прибыли в Китай для участия в параде

Отряд кораблей Северного флота ВМФ прибыл в порт китайского города Циндао для участия в параде, приуроченном к 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 02:56
Происшествия

На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Авто

Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor

Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения

Обновлено в 02:26
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан третьей звездой по итогам матчей плей-офф НХЛ, прошедших в субботу, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:45
Культура

Астраханская школьница прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:22
Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Политика

Явка на выборах президента Украины за три часа составила почти 8%

Обновлено в 04:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Общество

МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное