Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
Читать в источнике

Подробнее о событии

SpaceX отложила запуск первого корабля с экипажем к МКС

Известия05:34

Запуск пилотируемого корабля Dragon-2 решили отложить из-за аварии на испытаниях

Взгляд.ру04:55

СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

ТАССвчера в 20:12

SpaceX сообщила о неполадках при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon

Эхо Москвы04:00

SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

РБКвчера в 23:57

СМИ сообщили о неполадках при испытании двигателей корабля Crew Dragon

RT на русскомвчера в 21:41

Источник: запуск первого Dragon-2 с экипажем на МКС отложат из-за аварии

РИА Новости04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Обновлено в 02:06
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

Обновлено в 07:21
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)

«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Теннис

Сборная России обыграла Италию и вернулась во вторую Мировую группу

Обновлено в 08:46
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Футбол

Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Общество

Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России

Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Общество

В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения

В аэропортах Испании начали использовать гендерно-нейтральные обращения.
Обновлено в 07:38
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре на месте пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:07
Игры

Bloodborne адаптирована под оффлайн-игру

Разработчиком настольных игр CMON была адаптирована игра жанра хардкор Bloodborne от студии FromSoftware для автономной игры с друзьями.
Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное