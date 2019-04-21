Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
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Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
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Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
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Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
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Обновлено в 06:31
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)
«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
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Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
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Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
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Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
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Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
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Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
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Обновлено в 09:13
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Общество
В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения
В аэропортах Испании начали использовать гендерно-нейтральные обращения.
Обновлено в 07:38
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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Bloodborne адаптирована под оффлайн-игру
Разработчиком настольных игр CMON была адаптирована игра жанра хардкор Bloodborne от студии FromSoftware для автономной игры с друзьями.
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