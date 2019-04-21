Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:37, Ашберн
Политика
Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено вчера в 18:51
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Космос
Что такое Черная дыра
Массивные или очень плотные объекты, допустим, нейтронные звезды, искривляют пространство еще больше. (рис. 4) А следом за ними уже идут Черные дыры. (рис. 5) Черные дыры могут быть сверхмассивными (несколько миллиардов масс Солнца) и гигантскими в диаметре, как фотография той, что мы получили — она больше Солнечной системы.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Эксперт: США могут начать интервенцию в Венесуэлу под предлогом просьбы от Гуайдо
Соединенные Штаты могут начать военную интервенцию в Венесуэлу под предлогом соответствующего запроса со стороны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признает главой государства.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Через пару десятилетий наступит конец света: Уничтожение ядерной энергии спасет человечество от глобального потепления
По мнению демократов, уничтожение ядерной энергии спасет человечество от повышения температуры.
Обновлено 18 апреля в 13:16
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Игры
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Авто
УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека
Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено вчера в 07:40