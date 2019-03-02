Космос
SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew DragonГазета.Ru 00:28
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
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Политика
Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского
Обновлено в 10:47
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Игры
В сеть утекло 15 минут геймплея Days Gone
Обновлено вчера в 12:53
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Политика
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»
К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:10
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Обновлено в 10:11
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму
Обновлено в 08:11
Общество
МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии
МВД считает нужным прекратить разделять реабилитацию больных наркоманией на социальную и медицинскую.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола
Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Футбол
Футболисты «Ювентуса» искупали Аллегри в бассейне
Обновлено в 03:30
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Спорт
Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
Делегация Судана в ближайшее время посетит США
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
США лгут Турции о курдах для срыва поставок С-400
Обновлено в 08:49
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57