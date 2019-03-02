Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew DragonГазета.Ru 00:28

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
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RT на русскомвчера в 21:41

СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

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В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Игрок КХЛ дебютировал в футболе

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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

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МВД считает нужным прекратить разделять реабилитацию больных наркоманией на социальную и медицинскую.
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Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
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Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
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Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
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