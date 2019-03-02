SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew DragonГазета.Ru 00:28

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

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