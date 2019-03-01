Космос
SpaceX сохранит первую ступень Falcon 9 после запуска Crew DragonМИР 24 28 февраля в 17:25
Компания SpaceX намерена сохранить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после того, как состоится первый испытательный запуск новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2) к МКС, информирует РИА «Новости».
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SpaceX рассчитывает сохранить ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon
Московский Комсомолец28 февраля в 19:17
SpaceX хочет сохранить первую ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon
РИА Новости28 февраля в 16:58
SpaceX попробует сохранить первую ступень Falcon 9 после пуска к МКС
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Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и многократный олимпийский призер Александр Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде.
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В ожоговом центре в Саратове скончалась женщина, сильно обгоревшая при пожаре в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.
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Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
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