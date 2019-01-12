Космос
SpaceX проведет масштабное сокращение сотрудников
SpaceX проведет масштабное сокращение сотрудниковСлово и Дело02:20
По информации иностранного издания Los Angeles Times, которое ссылается на собственные источники в американской космической компании Илона Маска, уже в ближайшее время SpaceX намерена сократить 10% от общего числа своих сотрудников.
Слово и Дело02:20
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Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В центре Парижа произошел мощный взрыв
Взрыв произошел в центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара. Об этом сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
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Обновлено в 09:54
Происшествия
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Обновлено в 07:12
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 03:14
Спорт
WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и объявит свое решение 22 января, сообщает пресс-служба WADA.
Обновлено в 11:01
Политика
Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН
Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 07:34
Происшествия
Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ
Обновлено в 06:53
Происшествия
Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
Обновлено в 10:01
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Политика
Трамп заявил о возможности решить проблему шатдауна за 15 минут
Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны.
Обновлено в 11:47
Общество
На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц
Обновлено вчера в 03:31
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Люберцах
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ
Обновлено в 12:00
Спорт
Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU
В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Политика
Правительство Венгрии назвало героями сражавшихся против СССР нацистов
Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, которые сражались на стороне нацистов против СССР и потерпели поражение в битве за Дон.
Обновлено в 09:09
Транспорт
ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий из-за мощного снегопада
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил жителей столицы об ухудшении обстановки на дорогах из-за мощного снегопада.
Обновлено в 10:30
Космос
Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
После ДТП с погибшими детьми на «Нарве» возбудили дело
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейского
Неизвестные совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия, он выжил, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Медики назвали основные симптомы рака
Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.
Обновлено в 02:25
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Ливерпуль» победил «Брайтон» в матче АПЛ благодаря голу Салаха
Обновлено в 11:55
Происшествия
Названа причина взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму
Спасатели выяснили, что стало причиной взрыва двух газовых баллонов в девятиэтажном жилом доме города Щелкино на востоке Крыма.
Обновлено в 11:13