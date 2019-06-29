Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.
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Как минимум три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает
 Buisness Insider со ссылкой на представителя компании.
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