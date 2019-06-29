Космос

SpaceX потеряла три спутника из миссии StarlinkРИА Новости 04:45

Три спутника из 60, запущенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей и прекратили функционирование, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании.
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SpaceX потеряла три спутника

Взгляд.ру05:30

Спустя месяц SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink

iXBT.comвчера в 09:50

SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета

Газета.Ru04:56

SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

РИА Новости04:45

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

ГЛАС.RUвчера в 12:12

В SpaceX рассказали о потере связи с тремя спутниками

RT на русском05:16

События недели в сфере высоких технологий. 24–30 июня 2019 года

Профильвчера в 09:00
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Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки

Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Здоровье

Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.
Обновлено в 02:17
Политика

Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

Обновлено в 05:04
Наука

Ученые обнаружили новое свойство света

В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Космос

Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов

«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15
Авто

Dodge сделает Challenger SRT Hellcat гибридом

Ожидается, что гибридный Hellcat может появиться в ближайшие 12–18 месяцев и этот момент станет большим прорывом для компании, которая планирует расширять свою линейку гибридов и электромобилей.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Спорт

Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Спорт

Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца

В семье российской фигуристки Марии Сотсковой на днях произошла трагедия: ушел из жизни отец 19-летней спортсменки.
Обновлено в 05:12
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты

Не только в Германии. В Нидерландах AMD также активно теснит Intel на рынке процессоров

Как видим, тут Intel также пока ещё является лидером, хотя тенденции для компании не радостные.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой

Гузеева рассказала, что инициатором поездки в Рим стала жена ее сына Анна.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме

Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме.
Обновлено в 01:41
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Наука

В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения

Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
Обновлено 27 июня в 12:39
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