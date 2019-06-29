Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии StarlinkКоммерсантъ 05:56

SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании. Они больше не функционируют и будут «пассивно сходить с орбиты». Предположительно, спутники вернутся на Землю в течение года.
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с чего всё началось
Как минимум три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает
 Buisness Insider со ссылкой на представителя компании.
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