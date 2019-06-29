Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии StarlinkКоммерсантъ 05:56
SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании. Они больше не функционируют и будут «пассивно сходить с орбиты». Предположительно, спутники вернутся на Землю в течение года.
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Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Спорт
ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб
Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие
Обновлено в 13:36
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Политика
Путин прибыл в Братск Иркутской области для обсуждения ЧП
Президент РФ Владимир Путин прилетел в город Братск Иркутской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Кино
Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе
Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:48
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:37
Наука
Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном
В результате было установлено, что недоношенные дети имели нестабильные показатели реорганизации мозговой деятельности во время сна.
Обновлено 27 июня в 03:35
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Ливийская армия заявила, что не удерживает граждан Турции
Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заявил, что ЛНА не удерживает нескольких турецких граждан.
Обновлено в 14:12
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Неудачный старт частной ракеты засняли на видео
Обновлено в 11:11
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено 28 июня в 01:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Экономика
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00