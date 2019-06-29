SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии StarlinkКоммерсантъ 05:56

с чего всё началось

SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании. Они больше не функционируют и будут «пассивно сходить с орбиты». Предположительно, спутники вернутся на Землю в течение года.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Спорт ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Политика Путин прибыл в Братск Иркутской области для обсуждения ЧП Президент РФ Владимир Путин прилетел в город Братск Иркутской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает ТАСС.

Происшествия В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Кино Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Армия и оружие Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.

Наука Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном В результате было установлено, что недоношенные дети имели нестабильные показатели реорганизации мозговой деятельности во время сна.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.

Армия и оружие Ливийская армия заявила, что не удерживает граждан Турции Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заявил, что ЛНА не удерживает нескольких турецких граждан.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Транспорт В Шереметьево образовались огромные очереди Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.

Экономика Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.