Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.
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Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»
Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Спорт
Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
Обновлено в 11:57
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Безобидные привычки, которые могут вызвать рак, назвали медики
Читайте в материале «МК в Волгограде.ру», какие привычки могут вызвать онкологию.
Обновлено в 09:26
Космос
Астронавт НАСА восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Авто
Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов
Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье
Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Футбол
Московский «Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов
Московский клуб покинули защитник Виталий Денисов, который с 1 июля официально станет игроком казанского "Рубина", полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, а также нападающие Игорь Портнягин и Аршак Корян.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Американский эксперт объяснил, почему российское золото для США страшнее ядерных ракет
Байрон Кинг в своей колонке для американского издания Daily Reckoning отметил, что в США политики, а также общественные деятели большое внимание уделяют ядерному потенциалу России.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут краткую встречу 30 июня в демилитаризованной зоне.
Обновлено в 01:25
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Общество
Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет
Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19