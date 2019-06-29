SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45

с чего всё началось

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Авто Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.

Армия и оружие Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Здоровье Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.

Футбол Московский «Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов Московский клуб покинули защитник Виталий Денисов, который с 1 июля официально станет игроком казанского "Рубина", полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, а также нападающие Игорь Портнягин и Аршак Корян.

Армия и оружие Американский эксперт объяснил, почему российское золото для США страшнее ядерных ракет Байрон Кинг в своей колонке для американского издания Daily Reckoning отметил, что в США политики, а также общественные деятели большое внимание уделяют ядерному потенциалу России.

Политика Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут краткую встречу 30 июня в демилитаризованной зоне.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Общество Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.