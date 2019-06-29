Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пожар на ярмарке в Магнитогорске ликвидирован
Пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске ликвидирован, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Обновлено в 02:19
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области
Обновлено в 06:21
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика
США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G20, который проходил в японской Осаке, он провел двусторонние встречи с «президентами, премьерами и диктаторами».
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Космос
Они не должны были лететь: самая страшная катастрофа в истории космоса в России
К старту начал готовиться дублирующий экипаж Алексея Леонова.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Шойгу: российская промышленность фактически не зависит от импорта
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о фактическом преодолении российской промышленностью зависимости от импорта.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Культура
Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»
Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист
Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин пришел на ужин с лидерами G20 с термосом
Глава Российской Федерации Владимир Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке.
Обновлено 28 июня в 11:26
Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Общество
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Эксперты агентства путешествий Big Seven Travel назвали рейтинг самых сексуальных наций планеты. На первом месте оказались украинцы.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51