SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45

с чего всё началось

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Космос NASA: Отступать некуда – Человек загрязнил уже всю Солнечную систему Ряд специалистов NASA считают, что человек уже превратил Солнечную систему в настоящую мусорную свалку.

Политика Путин дал срочное поручение по наводнению в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, передает РИА "Новости".

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Здоровье Почему лопаются капилляры в глазах? Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Причиной могут быть переутомление, продолжительная работа за компьютером, курение, травмы глаза, ношение линз.

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Экономика Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа» Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.

Кино Скончался режиссер Себастьян Аларкон Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.

Общество Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.

Происшествия Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.

Политика Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.

Футбол Во «Фламенго» подтвердили интерес к Филипе Луису 1 июля защитник сборной Бразилии сможет выбирать себе клуб, так как станет свободным агентом.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Происшествия В центре Москвы избили девушку-режиссера Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Политика Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.