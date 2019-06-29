Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.
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SpaceX потеряла три спутника

Взгляд.ру05:30

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Starlink

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SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

РИА Новости04:45

В SpaceX рассказали о потере связи с тремя спутниками

RT на русском05:16

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

ГЛАС.RUвчера в 12:12

Спустя месяц SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink

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События недели в сфере высоких технологий. 24–30 июня 2019 года

Профильвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Xiaomi представила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Гендиректор компании Xiaomi опубликовал в Weibo изображения чехлов для новых смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e, которые будут представлены 2 июля.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Обновлено в 07:58
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика

Глава МИД Польши призвал Евросоюз прислушиваться к США

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза и призвал Европу прислушиваться к США.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»

Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
Обновлено в 00:50
Кино

Рей из «Звездных войн» покинула сагу

Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Авто

Какие машины в нашей стране можно купить в бюджете до 50 000 рублей?

Обновлено в 05:56
Происшествия

В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Общество

В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Политика

Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Авто

Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей

У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Здоровье

Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия

В Стрельне загорелась Михайловская дача

Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Футбол

Арнор Сигурдссон: «Мы еще не видели лучшего Влашича, он станет только сильнее»

Сами видели, каким важным игроком для нас он был в том сезоне. Уверен: он станет только сильнее, мы еще не видели лучшего Влашича.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар

Обновлено в 06:34
Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Обновлено в 08:15
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Эстония закупит у США автоматы на €75 млн

Обновлено в 03:57
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Группа военных из центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению.
Обновлено в 08:44
Авто

Всего 10 моделей покрывают более 40% рынка новых автомобилей

Обновлено в 01:00
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