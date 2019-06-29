Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутникамиВести.Ru 06:45
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты
Xiaomi представила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Гендиректор компании Xiaomi опубликовал в Weibo изображения чехлов для новых смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e, которые будут представлены 2 июля.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц
Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур
Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика
Глава МИД Польши призвал Евросоюз прислушиваться к США
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза и призвал Европу прислушиваться к США.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
Обновлено в 00:50
Кино
Рей из «Звездных войн» покинула сагу
Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Общество
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Политика
Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений
Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Авто
Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей
У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия
В Стрельне загорелась Михайловская дача
Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Футбол
Арнор Сигурдссон: «Мы еще не видели лучшего Влашича, он станет только сильнее»
Сами видели, каким важным игроком для нас он был в том сезоне. Уверен: он станет только сильнее, мы еще не видели лучшего Влашича.
Обновлено в 06:35
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Эстония закупит у США автоматы на €75 млн
Обновлено в 03:57
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области
Группа военных из центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению.
Обновлено в 08:44
Авто
Всего 10 моделей покрывают более 40% рынка новых автомобилей
Обновлено в 01:00