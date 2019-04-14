Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon HeavyИнфо24 03:14

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сообщение SpaceX. Первый коммерческий запуск Falcon Heavy состоялся вечером 12 апреля.
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SpaceX потеряла в море ступень Falcon Heavy

РБК10:06

СМИ: успешно приземлившаяся первая ступень Falcon Heavy упала в океан при перевозке

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Шторм помешал Space X спасти ступень Falcon Heavy

Газета.Ru10:05

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

РИА Новости08:32

Успешно вернувшаяся на Землю ступень Falcon Heavy утонула при перевозке

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Московский Комсомолец09:07

SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Известия01:21
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В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:10
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

Познер подверг сомнению «таинственность русской души»

Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Эксперты поведали о сроках восстановления собора Парижской Богоматери

Обновлено в 14:09
Политика

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 14:10
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Здоровье

Россиян предупредили об опасности работ в огороде

С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Футбол

Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания

По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

Обновлено в 11:27
Политика

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Политика

Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Наука

Определено происхождение британцев эпохи неолита

По результатам исследования геномов ученые пришли к выводу, что древние британцы были больше генетически похожи на жителей Иберии и произошли от фермеров Средиземноморья.
Обновлено в 09:44
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Авто

Обновился универсал Mini Clubman

В Европе Mini Clubman можно снабдить бензиновыми моторами с отдачей от 97 до 190 л.с. или дизельными двигателями, развивающими от 115 до 188 л.с. В будущем появится и самая мощная модификация JCW.
Обновлено в 07:29
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как он относится к ожиданиям, что его команда должна выиграть Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:24
Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
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Американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения - наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Разработана на основе РН Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока, а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.
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