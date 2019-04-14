Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon HeavyРИА Новости 08:32

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
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SpaceX потеряла в море ступень Falcon Heavy

РБК10:06

СМИ: успешно приземлившаяся первая ступень Falcon Heavy упала в океан при перевозке

ТАСС04:37

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

РИА Новости08:32

Успешно вернувшаяся на Землю ступень Falcon Heavy утонула при перевозке

Коммерсантъ06:29

Шторм помешал Space X спасти ступень Falcon Heavy

Газета.Ru10:05

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Интерфакс01:56

SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Известия01:21
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Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Футбол

Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Происшествия

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Политика

Чечня и Дагестан приостановили работы по уточнению границы

Спикеры парламентов Дагестана и Чечни Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов заявили, что республики приостановили работы по уточнению границы между ними.
Обновлено в 14:01
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, назвав произошедшее символом новой смены вех.
Обновлено в 10:42
Политика

Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня

Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Обновлено в 13:17
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Кино

В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Космос

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Технологии

Apple Books провела встречи с российскими издательствами

По словам топ-менеджеров трёх крупных российских издательств, представители сервиса по электронной продаже книг корпорации Apple посетили Россию, чтобы узнать, как устроен российский рынок электронных книг.
Обновлено в 05:31
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
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Falcon Heavy
Ракета-носитель
Американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения - наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Разработана на основе РН Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока, а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.
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