Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon HeavyРИА Новости 08:32

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
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