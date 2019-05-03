Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew DragonМосковский Комсомолец 03:46

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Газета.Ru06:24

SpaceX рассказала о сгоревшей капсуле корабля Crew Dragon

Коммерсантъ04:19

В SpaceX рассказали об обстоятельствах взрыва капсулы на испытаниях

Известиявчера в 15:21

В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon

RT на русскомвчера в 18:13

Полет Crew Dragon отменили из‐за разрушения космической капсулы

Телеканал 360°04:00

В SpaceX подтвердили, что капсула Crew Dragon была уничтожена при испытании двигателей

ТАССвчера в 14:20

В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2

РИА Новостивчера в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Авто

В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106

Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Хоккей

Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика

Курц заверил Зеленского в поддержке Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что провёл телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:57
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Космос

Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет

Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.
Обновлено в 09:47
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное