Политика
SpaceX подала иск к правительству СШАРБК 02:13
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.
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Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту
Обновлено вчера в 09:52
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Экономика
Российский средний класс меняет потребительские привычки
Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Политика
Появилось видео с репетиции инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:56
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Порошенко объяснил свое решение остаться в политике
Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:15
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
«Доброе утро, моя прелесть»: помощница Петросяна похвасталась шикарным букетом
Имя дарителя Татьяна Брухунова не уточнила. Но фолловеры считают, что шикарный букет преподнес Евгений Петросян.
Обновлено в 08:16
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Политика
Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.
Обновлено в 07:23
Общество
Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Футбол
«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Обновлено в 13:50
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55