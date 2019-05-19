Политика

SpaceX подала иск против правительства СШАRT на русском 03:44

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
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Компания SрасеХ подала иск к правительству США

Эхо Москвы04:30

WP: Space Х подала иск к правительству США

Коммерсантъ04:26

SpaceX подала иск к правительству США

РБК02:13

SpaceX подала в суд на правительство США

Телеканал 360°03:18

SpaceX подала иск против правительства США

Известия03:14

SpaceX подала иск против правительства США

RT на русском03:44

SpaceX подала иск против правительства США

Газета.Ruвчера в 23:38
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Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Обновлено в 05:08
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Музыка

Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении

Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Политика

Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр

В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»

В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Гаджеты

В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20

В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Ханты-Мансийске с моста «Красный дракон» упал человек

На мосту «Красный дракон» утром 19 мая произошла трагедия. Молодой человек повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Политика

СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Актер Александр Носик сходил на встречу одноклассников спустя 30 лет после окончания школы

Обновлено в 07:56
Здоровье

Врачи назвали длительный кашель опасным признаком

Врачи назвали очень опасным признаком длительный кашель без видимых раздражителей.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов

Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом

Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Обновлено вчера в 06:35
Футбол

«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 08:19
Спорт

Плющенко хочет сделать из сына футболиста

Двукратный олимпийский чемпион подумывает над тем, чтобы отдать Гном Гномыча, так он ласково называет своего ребенка, в футбол.
Обновлено в 09:22
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