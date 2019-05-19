Политика
SpaceX подала иск против правительства СШАRT на русском 03:44
Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
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Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Обновлено в 05:08
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Музыка
Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении
Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Гаджеты
В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20
В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Ханты-Мансийске с моста «Красный дракон» упал человек
На мосту «Красный дракон» утром 19 мая произошла трагедия. Молодой человек повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Политика
СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду
По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Актер Александр Носик сходил на встречу одноклассников спустя 30 лет после окончания школы
Обновлено в 07:56
Здоровье
Врачи назвали длительный кашель опасным признаком
Врачи назвали очень опасным признаком длительный кашель без видимых раздражителей.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов
Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы
Обновлено в 08:19
Спорт
Плющенко хочет сделать из сына футболиста
Двукратный олимпийский чемпион подумывает над тем, чтобы отдать Гном Гномыча, так он ласково называет своего ребенка, в футбол.
Обновлено в 09:22