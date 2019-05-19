Политика

SpaceX подала иск к правительству СШАРБК 02:13

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.
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Компания SрасеХ подала иск к правительству США

Эхо Москвы04:30

WP: Space Х подала иск к правительству США

Коммерсантъ04:26

SpaceX подала иск против правительства США

Газета.Ruвчера в 23:38

SpaceX подала в суд на правительство США

Телеканал 360°03:18

SpaceX подала иск против правительства США

Известия03:14

SpaceX подала иск к правительству США

РБК02:13

SpaceX подала иск против правительства США

RT на русском03:44
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Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Обновлено в 01:51
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами

Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56
Игры

Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами

Blizzard Enterntainment опубликовала список геймплейных элементов World of Warcraft Classic, которые бета-тестеры неоднократно называли багами.
Обновлено вчера в 13:34
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

17-летний сын Натальи Водяновой перерос звездную мать

На фотографии видно, что 17-летний наследник супермодели перерос звездную мать.
Обновлено в 07:23
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Политика

Депутата британского парламента заподозрили в шпионаже в пользу Чехословакии во время «холодной войны»

В прошлом году Лейбористской партии пришлось опровергать информацию о том, что их лидер Джереми Корбин был агентом коммунистического режима в Чехословакии в 80-х годах.
Обновлено в 07:00
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин поприветствовал участников V форума выпускников МГИМО

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников V Международного форума выпускников МГИМО.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок

Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Обновлено вчера в 06:35
Наука

В Швеции найдены древнейшие предки викингов

В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Авто

Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения

В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Музыка

Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы

Обновлено в 07:16
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
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