Политика

SpaceX подала иск к правительству СШАРБК 02:13

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.
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Компания SрасеХ подала иск к правительству США

Эхо Москвы04:30

WP: Space Х подала иск к правительству США

Коммерсантъ04:26

SpaceX подала иск против правительства США

Газета.Ruвчера в 23:38

SpaceX подала в суд на правительство США

Телеканал 360°03:18

SpaceX подала иск против правительства США

Известия03:14

SpaceX подала иск к правительству США

РБК02:13

SpaceX подала иск против правительства США

RT на русском03:44
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке для Instagram

Обновлено в 03:21
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 04:24
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Музыка

У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении

Обновлено в 04:03
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

Обновлено вчера в 08:15
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Футбол

Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва

21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено 17 мая в 00:45
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года компания начислила дивиденды из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию.
Обновлено 16 мая в 04:19
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