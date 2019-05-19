Политика
SpaceX подала иск к правительству СШАРБК 02:13
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве
Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве
Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 04:24
Авто
Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x
В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Музыка
У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым
Обновлено вчера в 08:15
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Футбол
Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва
21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено 17 мая в 00:45
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах
Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года компания начислила дивиденды из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию.
Обновлено 16 мая в 04:19