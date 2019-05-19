SpaceX подала иск к правительству СШАРБК 02:13

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Политика Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.

Происшествия Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.

Политика Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Происшествия Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Авто Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Экономика Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).

Происшествия Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.

Футбол Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва 21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.

Футбол «Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Экономика Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Политика Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.