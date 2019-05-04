Космос
SpaceX отправила к МКС корабль Cargo DragonGazeta.SPb 05:43
Запуск дважды был отложен из-за возникших на МКС и плавучей платформе неполадок. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
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