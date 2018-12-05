Американская компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщает космическое агентство США (NASA). Запуск ракеты прошел с космодрома NASA во Флориде в 13.16 по местному времени.

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