Космос
В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКСRT на русском 13:34
В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая. Об этом говорится в сообщении компании.
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Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Автоспорт
Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes
Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу решения взрослых на проекте «Голос. Дети»
Известно, что Первый канал собирается расследовать сложившуюся ситуацию, так как руководители были удивлены такому большому количеству зрительских симпатий, отданных победительнице.
Обновлено в 09:00
Кино
Олега Янковского вспомнят «Сегодня вечером» на Первом канале
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая
Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Наука
Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке».
Обновлено в 13:04
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
В ОП осудили высказывание репортера «Радио Свободы» в отношении Симоньян
Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".
Обновлено в 13:29
Авто
Составлен топ-5 самых мощных в мире кроссоверов
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27