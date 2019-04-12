Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости 19:18

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
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SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Комсомольская правда22:59

Ракета Falcon Heavy Илона Маска вывела на орбиту саудовский спутник

РБК19:47

Первая ступень и ускорители сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy успешно вернулись на Землю

ТАСС19:04

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с мыса Канаверал

Эхо Москвы20:07

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Газета.Ru19:30

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Коммерсантъ19:14

SpaceX перенесла на среду первый коммерческий запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy

3DNews09 апреля в 07:52
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