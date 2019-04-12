Космос
Falcon Heavy стартовала с мыса КанавералГазета.Ru 18:44
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
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Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Комсомольская правда09 апреля в 09:37
SpaceX перенесла на среду первый коммерческий запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy
3DNews09 апреля в 07:52
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
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