Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости вчера в 19:18

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Исторический коммерческий запуск SpaceX Falcon Heavy: ускорители и первая ступень вернулись на Землю

3DNews01:50

Первая ступень и ускорители сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy успешно вернулись на Землю

ТАССвчера в 19:04

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

МИР 2400:29

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Комсомольская правдавчера в 22:59

Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Эхо Москвывчера в 23:55

Ракета Falcon Heavy Илона Маска вывела на орбиту саудовский спутник

РБКвчера в 19:47

Компания SpaceX производит успешный коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

AstroNews.ru00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Экономика

У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд

Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено вчера в 14:44
Культура

Скончался лидер панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер лидер российской панк-группы "Соломенные еноты" Борис Усов.
Обновлено вчера в 16:33
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

«Северсталь» в 1 квартале увеличила продажи стали на 3%

"Северсталь" в 1 квартале 2019 года увеличила консолидированные продажи стальной продукции на 3% к предыдущему кварталу - до 2,83 млн тонн (4 кв. 2018: 2,76 млн тонн) после проведение краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на фоне повышения производительности агрегатов.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации

Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Наука

Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида

В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах

"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника

Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.
Обновлено в 02:10
Общество

В московский зоопарк бесплатно пустят посетителей в костюме Бэтмена

Обновлено в 01:40
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Кино

Начались съемки фильма о докторе Лизе

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Футбол

Фабрегас: «Цель „Монако“ на следующий сезон – быть лучшими после ПСЖ»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон.
Обновлено в 00:56
Авто

Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин

Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Политика

В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Haval начал продажи Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon Heavy
Ракета-носитель
Американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения - наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Разработана на основе РН Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока, а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное