Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости вчера в 19:18
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
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Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде
Эхо Москвывчера в 23:55
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Экономика
У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд
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Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора
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Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
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«Северсталь» в 1 квартале увеличила продажи стали на 3%
"Северсталь" в 1 квартале 2019 года увеличила консолидированные продажи стальной продукции на 3% к предыдущему кварталу - до 2,83 млн тонн (4 кв. 2018: 2,76 млн тонн) после проведение краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на фоне повышения производительности агрегатов.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации
Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
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В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах
"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
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МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
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Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника
Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.
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ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
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Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
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Футбол
Фабрегас: «Цель „Монако“ на следующий сезон – быть лучшими после ПСЖ»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон.
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Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин
Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
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Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
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Политика
В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено вчера в 15:31
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Haval начал продажи Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04