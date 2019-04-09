Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости вчера в 19:18
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании
Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ
Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходить стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которое оценивается в 870 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Обновлено в 02:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика
В Эквадоре задержан соратник Ассанжа
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика
Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова
Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Разработка системы С-500 близится к завершению
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что разработка зенитной ракетной системы (ЗРК) С-500 близится к завершению.
Обновлено в 01:56
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33