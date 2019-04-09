Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости вчера в 19:18
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
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SpaceX перенесла на среду первый коммерческий запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy
3DNews09 апреля в 07:52
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде
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