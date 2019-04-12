Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon HeavyВедомости вчера в 19:18
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A.
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Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
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Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
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В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
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Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
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Космос
Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя
Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
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Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
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Кадыров призвал списать Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
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Мыши после недели на МКС начали бегать кругами
Мыши испытывали удовольствие от физических нагрузок и ранее, но на МКС их лишили любимых колес для бега, поэтому свою потребность в движении они заменили бегом кругами.
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Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Финансы
Денежная база в РФ выросла с 29 марта по 5 апреля на 56,2 млрд рублей
На 29 марта денежная база в России равнялась 10104,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,56%, или на 56,2 млрд рублей.
Обновлено в 04:09
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика
Песков: Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви
"Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 05:00
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Обновлено в 02:35
Финансы
Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов
Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Общество
Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы
Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева утверждает, что никогда не ссорится с Элджеем
Судя по всему, в личной жизни Насти Ивлеевой и Элджея царит идиллия. Напомним, что пара вместе уже почти год.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
«Два дня у постели»: Чадов рассказал о близости с Барановской
Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4. Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:05
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Общество
Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%
Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37