Компании SpaceX не удалось посадить возвращаемую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после её сегодняшнего запуска с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своём микроблоге Twitter.

SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКС

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