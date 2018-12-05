Космос
SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКС
SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска к МКСREGNUM14:46
Компании SpaceX не удалось посадить возвращаемую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после её сегодняшнего запуска с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своём микроблоге Twitter.
REGNUM14:46
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Американская компания SpaceX, как ожидается, запустит сегодня ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Эхо Москвы03 декабря в 23:00
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