Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержалиLenta.ru 11:20

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
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Задержаны женщина и ее сожитель, бросившие ребенка в столичной поликлинике

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Следователи задержали сожителя женщины, оставившей ребенка в поликлинике в Москве

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СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

РИА Новости10:34

Следователи задержали сожителя оставившей ребёнка в поликлинике женщины

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Задержан сожитель оставившей ребенка в поликлинике женщины

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Дело о похищении человека возбуждено в отношении матери, оставившей дочь в столичной поликлинике

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РЕН ТВвчера в 15:44
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