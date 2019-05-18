Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержалиLenta.ru 11:20

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
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Задержаны женщина и ее сожитель, бросившие ребенка в столичной поликлинике

Вечерняя Москва11:51

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей ребенка в поликлинике в Москве

ТАСС10:24

Мать, бросившая в больнице 2-летнюю дочь, пыталась «устроить личную жизнь»

РЕН ТВвчера в 15:44

Следователи задержали сожителя оставившей ребёнка в поликлинике женщины

RT на русском10:48

Задержан сожитель оставившей ребенка в поликлинике женщины

Москва 2410:10

СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

РИА Новости10:34

Дело о похищении человека возбуждено в отношении матери, оставившей дочь в столичной поликлинике

Агентство Москва10:11
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Общество

Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Футбол

Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом»

Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Обновлено в 08:48
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На проспекте Косыгина провалился автобус

В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Кино

Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Политика

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Авто

Sikorsky HH-60W впервые взлетел

Обновлено в 08:34
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Политика

В Сети предложили Зеленскому способ «вернуть Крым»

Пользователи социальных сетей высмеяли обещание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Семь человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США

Инцидент произошел в штате Индиана Семь человек были ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на вечеринке в США, передает телеканал WTHR, ссылаясь на полицию.
Обновлено в 10:56
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
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