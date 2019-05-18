Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержалиLenta.ru 11:20
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Общество
Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Футбол
Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом»
Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено в 08:48
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
На проспекте Косыгина провалился автобус
В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма
Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Авто
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
Обновлено в 08:34
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Политика
В Сети предложили Зеленскому способ «вернуть Крым»
Пользователи социальных сетей высмеяли обещание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Семь человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США
Инцидент произошел в штате Индиана Семь человек были ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на вечеринке в США, передает телеканал WTHR, ссылаясь на полицию.
Обновлено в 10:56
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов
Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42