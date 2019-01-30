Создателю ДНР отказали в гражданстве ДНРLenta.ru 07:13

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказалось выдавать гражданство республики бывшему спикеру Народного совета (парламента) ДНР Андрею Пургину. Об этом сам Пургин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Происшествия Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Авто Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.

Политика Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.

Происшествия Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Гаджеты Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Происшествия Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.

Интернет Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.

Наука Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Происшествия Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.

Экономика Apple собралась удешевить iPhone в России Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.

Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Происшествия В Химках учительницу уволили после травли первоклассника Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила официальное подтверждение от директора химкинской школы об увольнении учительницы физкультуры, после занятия с которой первоклассник попал в больницу.

Происшествия Суд в Петербурге арестовал мать погибшего от голода ребенка Ранее в аппарате уполномоченной по правам ребенка в Петербурге журналистам сообщили, что ребенок долгое время не получал никакого питания, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки.

Политика Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Наука Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.

Гаджеты На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.

Технологии Apple признала факт локализации персональных данных россиян Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.

Кино Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.