Шоу-бизнес

Создатели шоу «Голос» обеспокоены скандалом с дочерью АлсуПолитическая Экспертиза вчера в 13:32

Шоу стало причиной серьезного скандала, который с каждым днем разрастается с новой силой. Дело в том, что победительницей телепроекта стала Микелла Абрамова, дочь известноq певицы Алсу. Девочка набрала более пятидесяти процентов зрительских симпатий.
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"Можно представить дитя несчастнее, чем Микелла?": В Сети дали советы Алсу о воспитании детей

Царьградвчера в 23:30

Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Комсомольская правдавчера в 11:30

Цифры не врут: дочь Алсу могла честно заслужить победу в шоу «Голос.Дети»

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Создатели «Голоса» из Голландии заволновались из-за скандала с дочкой Алсу

ФАНвчера в 12:53

Что омичи думают про скандал с дочерью Алсу на конкурсе «Голос»?

ВОмскевчера в 22:18

Создатели шоу «Голос» обеспокоены скандалом с дочерью Алсу

Политическая Экспертизавчера в 13:32
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Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть Венесуэлу

Обновлено в 00:36
Кино

Король Ночи впервые заговорил

После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Технологии

Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB

Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано

Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено вчера в 11:07
Наука

Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина

Обновлено вчера в 17:46
Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество

Кадыров отправился в исторический конный поход с тысячей всадников

Участники массового конного похода — примерно 1,3 тысячи всадников с Кавказа, одетые в национальные костюмы, утром в среду собрались в Чечне в районе Терского хребта и вместе отправились в путешествие по его склонам.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Баскетбол

«Голден Стэйт» вновь обыграл «Хьюстон»

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке одержал победу над «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции – 115:109.
Обновлено в 01:35
Финансы

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

Обновлено в 01:55
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 16:39
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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