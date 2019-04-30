Шоу-бизнес
Создатели шоу «Голос» обеспокоены скандалом с дочерью АлсуПолитическая Экспертиза вчера в 13:32
Шоу стало причиной серьезного скандала, который с каждым днем разрастается с новой силой. Дело в том, что победительницей телепроекта стала Микелла Абрамова, дочь известноq певицы Алсу. Девочка набрала более пятидесяти процентов зрительских симпатий.
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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правдавчера в 11:30
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Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
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Раскрыт размер ядерного арсенала США
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Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
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Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
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