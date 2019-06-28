Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проектРБК 04:19

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта. «Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги.
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Создателей «раздевающего» девушек приложения вынудили закрыть проект

URA.Ru07:47

Эксперт объяснил закрытие «раздевающего» девушек приложения

Rambler News Service06:47

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

РБК04:19

Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

Известия04:41

Создателям «раздевающего» женщин приложения пришлось закрыть проект

Газета.Ru05:37

Разработчики «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

РИА Новости05:40

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Афиша Dailyвчера в 15:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Обновлено в 07:42
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Игры

Ютубер показал, как бы выглядела Death Stranding во времена PS1

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Здоровье

Индейка на страже молодости: диетическая птица «отодвинет» старость

Обновлено в 01:27
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия

Владельцам «Рольфа» предлагали продать его «за полцены»

Основатель и председатель совета директоров крупной автодилерской компании России «Рольф» Сергей Петров рассказал о «заманчивом предложении», которое получил на фоне начатого уголовного преследования.
Обновлено вчера в 09:42
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Обновлено в 07:31
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании.
Обновлено в 07:57
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Авто

Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка

Обновлено в 00:25
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида

Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
Обновлено в 05:13
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
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