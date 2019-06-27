Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проектREGNUM 00:46

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности. Об этом они сообщили 27 июня на своей странице в Twitter.
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Не выдержали ажиотажа. «Раздевающий» по фото сервис закрылся сразу после запуска

Smolnarod.ru02:23

DeepNude: пора одеваться. Создатели закрыли сервис

The GEEK03:03

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Афиша Dailyвчера в 15:29

«Раздевающее» приложение закрыли через несколько дней после запуска

VSE42 Новости01:24

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

REGNUM00:46

«Раздевающее» девушек приложение закрыли через несколько дней после запуска

Discover2402:45

В «Лаборатории Касперского» предупредили о рисках «раздевающего» приложения

Rambler News Serviceвчера в 12:05
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Кино

Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка

В регионе подтоплены более 700 жилых домов Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области из-за паводка, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты

«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Авто

Новый Renault Sandero впервые показали без камуфляжа

Компания Renault приступила к производству обновленных хэтчбеков Sandero для бразильского рынка.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Обновлено в 00:08
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова

Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке

Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Экономика

Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
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