Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проектREGNUM 00:46
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности. Об этом они сообщили 27 июня на своей странице в Twitter.
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В «Лаборатории Касперского» предупредили о рисках «раздевающего» приложения
Rambler News Serviceвчера в 12:05
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Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
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В России сократилось развитие гипермаркетов
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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
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В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
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Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию
Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
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Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
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В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
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Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
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Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка
В регионе подтоплены более 700 жилых домов Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области из-за паводка, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
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После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
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В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
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Компания Renault приступила к производству обновленных хэтчбеков Sandero для бразильского рынка.
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Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области
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Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
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О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
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В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
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Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля
Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
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