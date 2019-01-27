Общество
Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда киноГазета.Ru 19:13
В группе компаний "Рики", которая владеет правами на "Смешариков", отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
Обновлено в 11:49
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»
Полиция Симферополя задержала мужчину, облившего краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено в 18:52
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58.
Обновлено в 17:47
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Политика
Минфин США снял санкции с «Русала» и En+
Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Экономика
На Украине начали продавать гривны в рулонах
Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Политика
Саакашвили заявил о готовности сменить власть в Грузии за 72 часа
Объявленный в Грузии в розыск бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что он готов сменить власть в родном государстве за 72 часа.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X
Обновлено в 07:50
Политика
Жене Асада удалили раковую опухоль
Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Политика
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд является «захватнической организацией».
Обновлено в 18:57
Единоборства
Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января
26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Кино
«Т-34» стал вторым по сборам фильмом в российском кино
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Происшествия
Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни
Легковой автомобиль с людьми сорвался в пропасть в горах на юге Чечни.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта
В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.
Обновлено в 18:59
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10
Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Общество
В Москве выпадет 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»
Обновлено в 13:21
Общество
Аналога не имеет: что принесет россиянам переход на цифровое ТВ
Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Обновлено в 16:01
Музыка
Фаворитка украинского отбора на Евровидение решила выступить в России
Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, проведет два концерта в России, свидетельствуют афиши в ее Instagram.
Обновлено в 18:50
Гаджеты
Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID
Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Экономика
«Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет
Госкорпорация «Роскосмос» потратит 455 млн руб. на контроль за качеством сборки космической техники, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 08:41