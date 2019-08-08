с чего всё началось

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн. При этом остается в силе контракт, заключенный ранее с Disney на участие в производстве следующей трилогии "Звездные войны".

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

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