Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млнГазета.Ru 03:36

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн. При этом остается в силе контракт, заключенный ранее с Disney на участие в производстве следующей трилогии "Звездные войны".
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Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает издание Hollywood Reporter
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