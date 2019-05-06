Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофеРИА Новости 17:44

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

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