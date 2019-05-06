Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофеРИА Новости 17:44

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Создатели «Игры престолов» объяснили появление в кадре стакана Starbucks

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HBO избавился от крамольного стаканчика с кофе в «Игре престолов»

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Кофейный стаканчик исчез из последней серии «Игры престолов»

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Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

РИА Новости17:44

HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

REGNUM02:30
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На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
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Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
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Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
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В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
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Сотни человек каждый день умирают от укусов змей

5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
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По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Космос

Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

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Шоу-бизнес

Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей

Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
Обновлено в 12:00
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Спорт

Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

Обновлено в 14:02
Происшествия

В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета

В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
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Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
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Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Футбол

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Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Мане: «„Ливерпуль“ просто верил»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Команда вышла в финал турнира.
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Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
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