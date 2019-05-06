Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофеРИА Новости 17:44
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика
В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн
В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
Обновлено в 17:49
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Игры
«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store
По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Космос
Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения
Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей
Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
Обновлено в 12:00
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Происшествия
В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета
В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено в 04:40
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Футбол
Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов
Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Футбол
Мане: «„Ливерпуль“ просто верил»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Команда вышла в финал турнира.
Обновлено в 18:00
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49