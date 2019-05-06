Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофеРИА Новости 17:44

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Игре престолов» исправили ляп со стаканом из Starbucks

Комсомольская правда19:30

Кофейный стаканчик пропал из новой серии «Игры престолов»

Газета.Ru19:22

Кофейный стаканчик исчез из последней серии «Игры престолов»

Lenta.ru17:07

Телеканал HBO удалил из онлайн-версии «Игры престолов» стаканчик из Starbucks

Профиль19:08

Кофе Дейенерис — не предел. За что мы ненавидим 4 серию 8 сезона «Игры престолов»

Телеканал 360°17:01

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

РИА Новости17:44

HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

REGNUM02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Футбол

Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»

Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Замминистра здравоохранения России посетил завод РУСАЛа в Шелехове

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай побывал на промплощадке компании РУСАЛ в Шелехове.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США

Соединенные Штаты получили информацию о якобы готовящейся атаке Ирана на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
Обновлено в 17:56
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Наука

В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами

Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Единоборства

Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Политика

Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла

Политик обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове в отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Гаджеты

«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

Обновлено в 14:03
Общество

У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде

Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 19:14
Музыка

Состоялся гала-концерт хоровой программы Пасхального фестиваля

Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дейенерис Таргариен
Персонаж
Персонаж в вымышленном мире в серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и в сериале «Игра престолов». По книгам и сериалу Дейенерис - представительница рода Таргариенов, и дочь короля Семи королевств Эйриса II Безумного.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное