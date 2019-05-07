Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадреГазета.Ru 08:39

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post. Представитель телеканала сказал, что кофе принадлежал кому-то из съемочной группы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

HBO избавился от крамольного стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Фонтанка.Ру13:46

Разгадана тайна стаканчика кофе в кадре «Игры престолов»

Телеканал 360°10:39

HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

REGNUM02:30

В Starbucks прокомментировали появление стакана с кофе в «Игре престолов»

РИА Новости07:56

Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре

Lenta.ru08:27

Создатели «Игры престолов» объяснили появление в кадре стакана Starbucks

ФАН03:47

В Starbucks прокомментировали появление стакана с кофе в «Игре престолов»

Известия08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Политика

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Футбол

СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Футбол

Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Авто

Названы самые популярные автомобили с пробегом в Петербурге

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге. На первом месте оказался Volkswagen.
Обновлено в 06:38
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Хоккей

«Ак Барс» вернул вратаря Билялова из рижского «Динамо»

Как ранее сообщал «БИЗНЕС Online», «Ак Барс» вернул вратаря Тимура Билялова из рижского «Динамо».
Обновлено в 09:23
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына

Супруга принца Гарри наслаждается первыми днями материнства и выбирает имя для новорожденного сына.
Обновлено в 10:54
Теннис

Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Во втором круге 37-летний швейцарец встречался с Ришаром Гаске и добился победы в двух сетах.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:59
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве

Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Технологии

Build 2019: демонстрация первой высадки на Луну для HoloLens 2 на базе Unreal Engine

Чтобы показать перспективы, команда Unreal Engine и представила интерактивную визуализацию первой высадки на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», которой в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 14:54
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дейенерис Таргариен
Персонаж
Персонаж в вымышленном мире в серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и в сериале «Игра престолов». По книгам и сериалу Дейенерис - представительница рода Таргариенов, и дочь короля Семи королевств Эйриса II Безумного.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное