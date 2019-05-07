Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадреГазета.Ru 08:39

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post. Представитель телеканала сказал, что кофе принадлежал кому-то из съемочной группы.
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Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети

Российская газета11:40

Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре

Lenta.ru08:27

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Газета.Ru08:39

В Starbucks прокомментировали появление стакана с кофе в «Игре престолов»

РИА Новости07:56

Разгадана тайна стаканчика кофе в кадре «Игры престолов»

Телеканал 360°10:39

В Starbucks отреагировали на появление стаканчика в «Игре престолов»

Профиль00:27

Сеть кофеен Starbucks прокомментировала «ляп» создателей сериала «Игра престолов»

Говорит Москвавчера в 16:46
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Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
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Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Музыка

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»

Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
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Политика

Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине

В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
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Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Культура

Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках

Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено в 09:11
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено в 12:37
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:29
Спорт

Алина Загитова лидирует в рейтинге лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг лучших фигуристок мира. Возглавила его россиянка Алина Загитова, пишет Life.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Происшествия

Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции

Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.
Обновлено в 13:28
Авто

Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren

Ранее представители компании говорили, что новый автомобиль будет разработан на платформе Speedtail, но в отличие от последнего получит не гибридную силовую установку, а обычный восьмицилиндровый ДВС.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов рассказал о неизлечимом недуге близкого человека

Обновлено в 03:13
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Футбол

Названы претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ

Стали известны имена главных тренеров команд АПЛ, которые номинированы на премию лучшему тренеру сезона.
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Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Общество

Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
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Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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