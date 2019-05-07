Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадреГазета.Ru 08:39
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post. Представитель телеканала сказал, что кофе принадлежал кому-то из съемочной группы.
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