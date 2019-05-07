Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 02:03
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post. Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Создатели «Игры престолов» объяснили появление современного кофейного стакана в кадре
Комсомольская правда03:57
Сеть кофеен Starbucks прокомментировала «ляп» создателей сериала «Игра престолов»
Говорит Москвавчера в 16:46
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Политика
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Шарапова пришла на бал с бойфрендом-миллионером
Шарапова впервые появляется на балу Института костюма, в отличие, например, от другой знаменитой на весь мир российской красавицы Ирины Шейк.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Госдеп объяснил отзыв посла из Киева сменой президента на Украине
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович в мае покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине, сообщил представитель Госдепартамента.
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Авто
Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России
По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.
Обновлено в 00:58
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей
Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Следствие по делу о взятке в отношении генерала Дрыманова завершено
В октябре прошлого года сообщалось, что генерала также заподозрили в незаконном возбуждении уголовных дел.
Обновлено в 04:29
Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями
Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями "Земли Обетованной" заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен.
Обновлено в 02:32
Политика
Лавров переговорил с главой МИД Канады
Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей министров иностранных дел Арктического совета кратко обсудил ситуацию в Венесуэле с главой МИД Канады Христей Фриланд, а также обменялся парой фраз с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55