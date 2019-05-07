Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 02:03

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post. Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке.

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

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