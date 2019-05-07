Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 02:03

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post. Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке.
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Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана из Starbucks в кадре

РИА Новости02:32

Создатели «Игры престолов» объяснили появление в кадре стакана Starbucks

ФАН03:47

HBO объяснил появление стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Телеканал 360°03:05

Создатели «Игры престолов» объяснили появление современного кофейного стакана в кадре

Комсомольская правда03:57

HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

REGNUM02:30

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Lenta.ru02:03

Сеть кофеен Starbucks прокомментировала «ляп» создателей сериала «Игра престолов»

Говорит Москвавчера в 16:46
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