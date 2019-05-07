Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадреLenta.ru 02:03
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post. Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке.
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Сеть кофеен Starbucks прокомментировала «ляп» создателей сериала «Игра престолов»
Говорит Москвавчера в 16:46
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