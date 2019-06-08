Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правдыLenta.ru 01:56

Евгений Шевченко, удостоенный государственных наград ликвидатор событий на чернобыльской АЭС, ужаснулся искажению фактов в нашумевшем сериале телеканала HBO. Он написал две книги про события рокового для страны 1986-го года.

с чего всё началось

«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать», — заявил он, добавив, что в будущем это отрицательно повлияет на имидж страны. Ранее другие ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль».

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Здоровье Карельские врачи напомнили, что надо делать в жару для предотвращения инсульта Центр медицинской профилактики Карелии напоминает, что в период жары увеличивается риск инсульта и образования тромбов.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Общество Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.

Политика Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Политика «Газпром» может дать Украине скидку на газ Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.

Общество Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.

Кино Софи Тернер раскрыла виновника киноляпа в «Игре престолов» Актриса, исполняющая роль Сансы Старк, указала на виновника киноляпа со стаканчиком Starbucks в одной из серий.

Экономика Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Политика Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit Высокий суд Англии и Уэльса решил освободить от судебного преследования бывшего главу МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Королевства Бориса Джонсона по делу о его высказываниях о Brexit.

Шоу-бизнес «Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды "Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Армия и оружие США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Происшествия Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Авто Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Экономика В Минздраве назвали хорошими перспективы законопроекта об онлайн-торговле лекарствами Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена.

Политика В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.