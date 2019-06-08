Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правдыLenta.ru 01:56

«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать», — заявил он, добавив, что в будущем это отрицательно повлияет на имидж страны. Ранее другие ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль».
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с чего всё началось

«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью

Евгений Шевченко, удостоенный государственных наград ликвидатор событий на чернобыльской АЭС, ужаснулся искажению фактов в нашумевшем сериале телеканала HBO. Он написал две книги про события рокового для страны 1986-го года.
Телеканал 360°вчера в 11:21

Подробнее о событии

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Lenta.ru01:56

Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Взгляд.ру00:59

«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью

Телеканал 360°вчера в 11:21

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

Газета.Ruвчера в 23:42

Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды

РИА Новостивчера в 20:46

Ликвидатора аварии на ЧАЭС шокировала ложь в сериале «Чернобыль»

Life.ruвчера в 14:26

Создателей сериала «Чернобыль» обвинили в искажении фактов

News.ru00:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Здоровье

Карельские врачи напомнили, что надо делать в жару для предотвращения инсульта

Центр медицинской профилактики Карелии напоминает, что в период жары увеличивается риск инсульта и образования тромбов.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Общество

Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Политика

Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма

Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика

«Газпром» может дать Украине скидку на газ

Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Кино

Софи Тернер раскрыла виновника киноляпа в «Игре престолов»

Актриса, исполняющая роль Сансы Старк, указала на виновника киноляпа со стаканчиком Starbucks в одной из серий.
Обновлено в 02:54
Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Политика

Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit

Высокий суд Англии и Уэльса решил освободить от судебного преследования бывшего главу МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Королевства Бориса Джонсона по делу о его высказываниях о Brexit.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Путин: В свое время не было никакой Украины

В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС

Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль

Обновлено вчера в 22:22
Экономика

В Минздраве назвали хорошими перспективы законопроекта об онлайн-торговле лекарствами

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена.
Обновлено в 04:30
Политика

В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
Обновлено в 05:17
Политика

Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
Обновлено в 04:33
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