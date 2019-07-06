Катер, перевернувшийся в Черном море в районе поселка Джубга, в результате чего погибли два человека, был перегружен. Кроме того, истек срок его эксплуатации, сообщил ТАСС руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный. На борту катера находились 43 человека.

с чего всё началось

Глава компании по изготовлению судна пришел к выводу, что виной всему стала жадность владельцев, пишет ТАСС. Как ранее сообщал «ФедералПресс», трагедия произошла 5 июля в районе поселка Джубга. Прогулочный катер ушел под воду в 100 метрах от берега.

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