Происшествия
Создатель перевернувшегося под Туапсе катера назвал причины трагедииФедералПресс 00:26
Глава компании по изготовлению судна пришел к выводу, что виной всему стала жадность владельцев, пишет ТАСС. Как ранее сообщал «ФедералПресс», трагедия произошла 5 июля в районе поселка Джубга. Прогулочный катер ушел под воду в 100 метрах от берега.
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с чего всё началось
Катер, перевернувшийся в Черном море в районе поселка Джубга, в результате чего погибли два человека, был перегружен. Кроме того, истек срок его эксплуатации, сообщил ТАСС руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный. На борту катера находились 43 человека.ТАССвчера в 23:05
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Разработчик перевернувшегося катамарана рассказал, на сколько людей он рассчитан
Life.ruвчера в 23:54
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